ମହିଳା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି: ‘ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆନ୍ଦୋଳନ’ କହିଲେ ତୋମାର
ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି l ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅବଗତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 21, 2026 at 8:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ l ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି l ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହାକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ l ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ l ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ,ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବେ l ଆଗକୁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବ ଶାସକ ଦଳ l ଆସନ୍ତାକାଲି( ଏପ୍ରିଲ 22) ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ l
ଗାଁକୁ ଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ l ପାପ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ l ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶିତ ଅଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ l ଯିଏ ଵି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦୋଷୀ l ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଲି ହେବ, ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା, ମଣ୍ଡଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯିବ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ l ଆଗକୁ ମହିଳା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ l’
ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବ ବିଜେପି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଘେରାଉ କରାଯିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପତାକା ଦେଖାଯିବ l ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ହେବ l ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ l ଗାଁକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା l ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବ l ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ l ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କଲା l ’
‘ବିରୋଧୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ’:
ସେପଟେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା l ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା l ବହୁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ l ସଂସଦରେ ବିତର୍କ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେନି l ସେମାନେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁହୋଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଥାନ୍ତା l ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି l ପ୍ରତାରଣା ମହିଳା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ l ମହିଳା ବିଲ୍ ପାରିତ ନହେବା ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି l ମହିଳାଙ୍କ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହିଳା ମାନେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି l ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ନୌକାରେ ବସିଥିଲା ଏବେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନୌକାରେ ବସିଛି l ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି l’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର