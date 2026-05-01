ବିଜେଡିର ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ; ଆସନ୍ତା ୧୦ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ ଦଳ
୨୦୨୩ରେ ବିତ ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜେଡି ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 1, 2026 at 9:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡିର ପାଲଟା ଜବାବ । ପୂର୍ବରୁ ପାରିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଜେପି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ୱନ କରୁଥିବା ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ । ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ମିଛ କହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ବିଜେପି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ବିନା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ଏହା ବିଜେପିର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଷିତ କରୁଛି । ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ଡାକରା ଦେଲା ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ । ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ ଦଳ ।
ମହିଳା ସରଂକ୍ଷଣ ବିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର କଡା ଜବାବ ଦେବା ସହିତ ବିଜେପି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ନାଟକ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂସଦରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡାକି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ ସହିତ ଯୋଡି ଏହାକୁ ପାରିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଖିଲା । ଏହି ବିଲ କାଟ ଖାଇବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡାକି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଦିବା ପାଇଁ ଅପପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିବା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହା ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜେଡି ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାମରେ ବିଜେପି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ନିଜକୁ ମହିଳାଙ୍କ ହିତେଇଶି ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ବିଜେପି ଜନଆକ୍ରୋଶ ରାଲି କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମହିଳା ମାନେ ବୋକା ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି । ବିଜେପି ଦେଶର ଏକ ମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୁଡିକରେ ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଏହା ତାଙ୍କ ଦଳର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଷିତ କରୁଛି । ତେଣୁ ବିଜେପିର ଏହି ନାରୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।"
ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ମିଛ କହିବା, ବାରମ୍ୱାର ମିଛ କହିବା ଓ ଚିକ୍ରାର କରି ମିଛ କହିବା ବିଜେପିର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ । ୨୦୨୪ ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କିଭଳି ମିଛର ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଲେଣି । ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ତାହା ଓଡିଶାକୁ ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଓଡିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମିଛ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମ୍ୱିଧାନିକ ପଦବୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ୫୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ୩୩% ସ୍ଥାନ ସରଂକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ ପାରିତ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଦେଶର ୨୨ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭେଟି ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ଥିଲେ । ଏହାଛଡା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ସମୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୮୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ କରାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ବିଜେଡିକୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ।"
ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଦେଶର ମହିଳା ମାନେ ବିଜେପିର ମିଛ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେଣି । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ତଳେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ରାଲି କରାଯାଉଛି, ଏହା ବିଜେପିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
