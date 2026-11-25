ନରାଜ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତାତି; ବିକାଶ ନାଁରେ କେତେ ବିଜୁଳି, କେତେ ପାଣି ? ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ
ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନେଇ ଉଦବେଗ । ବିଜେଡିର ଶ୍ୱେତପତ୍ର, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି। ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଜରୁରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 25, 2026 at 10:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରାଜରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନ, ସବୁଠି ତେଜିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା, ଦୈନିକ ୩୦ ନିୟୁତ ଲିଟର ଜଳ ଓ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ? ବିରୋଧୀ ଜବାବ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ବିକାଶ ବନାମ ପରିବେଶ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବନାମ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହିଛି ବିଜେପି ।
ନରାଜରେ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ? ଆଉ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବ କିଏ ? ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ? ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଇଲାଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକର ଜମି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ? କମ୍ପାନୀକୁ କେତେ ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବ, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ବିଧାନସଭା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇଛି ବିଜେଡି । "ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବ, ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଦଳ । ସରକାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦଳ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ।
ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏମଓୟୁ, ଚୁକ୍ତିନାମା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିକସ ରିହାତି ଓ ପରିବେଶୀୟ ଆକଳନର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ପାଣ୍ଡରା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ; ବିକଶିତ ହେବ କୁଆଖାଇ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୮୦ କୋଟି
କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ, ତେବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ? ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ କେତେ ରହିବ ? ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ତ ? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା – ୧୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର – ୨.୪ କୋଟି ୟୁନିଟ୍
ଦୈନିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା – ୩୦ MLD
ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା – ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକର
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି – ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଣି । ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ ନିୟୁତ ଲିଟର ବା ୩୦ MLD ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେଠି ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ? ଏହା ସହ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଜେନେରେଟର ଓ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ, ବାୟୁ ଓ ତାପ ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି । ଏତେ ବଡ଼ ନିବେଶରେ ଯଦି ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଯୁବତୀ କେତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ? ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଏଭଳି ପୁଞ୍ଜି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ବିଜେପି । ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର, ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ସହ ଦେଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପରିମାଣ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଅତିରଞ୍ଜିତ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ।
ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ । ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମାପ କେବଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପରିମାଣ ନୁହେଁ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ, କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ରହିବ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର