ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନ; ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେପି
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମାଆ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : September 15, 2026 at 6:20 PM IST
କୋଲକାତା: ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହସିରାଣୀ ରଥ ଓ ରେ଼ଜି ନଗରରୁ ସାଖାରାବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେପି ।
ହସିରାଣୀ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ମାଆ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ହସିରାଣୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସକାଳେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମର ଜନକୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ତେଣୁ ଦଳର ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।"
2026 ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଭବାନୀପୁର ଆସନକୁ ବଜାୟ ରଖି ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡିଥିଲା ।
ସେହିପରି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନଟି ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ସେ ନଏଡା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଦୁଇ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ମହମ୍ମଦ ଏତେଶାମୁଲ ହକ୍ ଏବଂ ରେଜିନଗରକୁ ସଫିଉଜାମାନ ଶେଖଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମସି ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଓ ରେଜିନଗରରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସଞ୍ଚିତା ପ୍ରଧାନ ଦେ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବିଉଲ ଆଲମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଉପନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର 6 ହେବା ପରେ ଭୋଟ ଗଣତି 9 ତାରିଖ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Gen-Zଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ; 2025 ମସିହାରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଡେରା