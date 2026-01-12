ETV Bharat / politics

ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ମୋକିମ; ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଢିବେ ନୂଆ ଦଳ

ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ମୋକିମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଝିଅ ସୋଫିଆ । ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ।

Moquim shows strength on national youth day
ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ମୋକିମ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 7:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରିସ୍କ ନ ନେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଓଡିଶା ଚାହୁଁଛି ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ । ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡି଼ବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଆଶା ନେଇ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଡିକ୍ସିନାରୀରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତି ନିଏ ମୋତେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ।

ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ମୋକିମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଓଡିଶା ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପଟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ରାଜନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ବୃହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଏହି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସାକାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୋକିମ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୋହମଦ ମୋକିମ।


ମୋକିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୋଫିଆ

ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୂଳଦୁଆ। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକିମ୍ । ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ମୋକିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ତଥା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର କଂସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିନଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ,ସମ୍ବାଦ ଏବଂ କନକ ନିଉଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ।

କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ଲିୟର କଲେ

ନିଜ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ବାଟରେ, ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଟରେ। ବିଧାୟକ ହୋଇ ଅଛି, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଯୁବ ଦିବସରେ ଏହା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ। ବାପା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନ ଡରି ବାପାଙ୍କ ଲଢେଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଥିସେ ସୋଫିଆ ।

ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସୋଫିଆ । ସେ କହିଥିଲେ, ମୋକିମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ଆଗରୁ ବାପା କଟକବାସୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଟକବାସୀ ମତେ ବିଧାୟିକା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ । ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି, ବାପା ମୋକିମ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତି ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।

ଏପଟେ ମୋକିମ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢନ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ନୂଆ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛି ଏହା ଭଲ କଥା। ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଦଳ କରିବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ବିଜେଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହୋଇ ବିଜେପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଲେ ଲାଭ କଣ?

ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯିବେ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ।

ଏହି ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବନେତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଦଳ। ପ୍ରାୟ ୧୧ଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

