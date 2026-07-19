ମୌସୁମୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ; ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି
ସଂସଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 19, 2026 at 7:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂସଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଜେଡିର ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବିଜେଡି । ଓଡିଶାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ।
ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ:
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଶେଷ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନାଲ ମିଶାଇବା ଦ୍ଵାରା ଗାଡି ମୋଟରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ଦୁଇ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମାଳମାଳ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି । ଉକ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଇଲା ରପ୍ତାନୀ ରାଜସ୍ୱରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ଥିବା ବ୍ୟାପକ କୃଷକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସଂସଦରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ନେଇ ଦାବି କରାଯିବ । ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ୫ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସାଂସଦମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫ କୋଟି ହାତ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ସାଂସଦଙ୍କ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାତ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ସାଂସଦମାନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।"
ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସଠିକ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ । ସାଂସଦ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିବାର ମସୁଧା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଗୃହରେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୃହରେ ସହଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭରସା; ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କଲେ ନବୀନ
ବିଜେଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ! ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ନେତା-କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ କରୁଛି ଦୁର୍ବଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର