'ମୋକିମ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ବିଜେପି ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି: ପିସିସି ସଭାପତି
ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ କି ମୋକିମ ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ।
Published : December 17, 2025 at 2:43 PM IST
Mohammed Moquims Letter ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋକିମ ବହିଷ୍କାର ହେବା ଓ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ।
'ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି ବିଜେପି ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ':
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋକିମଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋକିମ ଦଳ ପାଇଁ ଆସେଟ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି । ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ସେ ଚିଠି ମୋକିମ ଲେଖିନାହାନ୍ତି । ଚିଠିରେ 3-4ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳକୁ ମାଗଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ମୋକିମ କରିନାହାନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଏକ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ବ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋକିମ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ପଠାଇଥିବେ । ଏହାସହ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାଇପାରେ ।"
ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ସେପଟେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ । ସେ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କରିବେ । ସେ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ମୋକିମଙ୍କ ସହ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନା ଖରପା ଥିଲା ନା ଅଛି । ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରତିକ ଭାବରେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବବାନ ରହିବା ଦରକାର । ଦଳ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି, ଭବିଷ୍ଯତକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେଇଛି ।"
'ସୋଫିଆ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର':
ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ବାରବାଟୀ-କଟକ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଝିଅ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।ସୋଫିଆ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି । ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛନ୍ତି, "ସୋଫିଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ । ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ଯତ ସେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ । ସେ ଜଣେ ଭଲ ବିଧାୟିକା । ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । ଦଳର ସେ ଜଣେ ବିଧାୟିକା । ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ । ସୋଫିଆ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ।"
ତେବ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି AICC । ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଦଳର ଅବନତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନେତୃତ୍ୱର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
