ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ନୂଆ ଦଳ, 'ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ' ପାର୍ଟି ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ
ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 15, 2026 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ‘ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ’ ନାମକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ-୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବୃହତ୍ ସଭାରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳର ଯୋଗ ଦେଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି, ନାରୀଶକ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ଦଳ କାମ କରିବ । ଗତ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନ ଓ ଗତ ୨ ବର୍ଷର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଉଭା ହୋଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମାନ ବିକାଶକୁ ନେଇ କାମ କରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନୀତି ନିର୍ଧାରଣ କରାଯିବ ।
କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋକିମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିଜ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର