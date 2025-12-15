ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ! ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା AICC ।
ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 15, 2025 at 10:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ମୋକିମ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହିଁ ଖୋଲିବା ପଡ଼ିଲା ମହାଙ୍ଗା । ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା କଟକ ବାରବାଟୀରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ବାରା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ।
