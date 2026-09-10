MMDRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ
ଏହା କେବଳ ଖଣି ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 10, 2026 at 4:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଖଣି ଆଇନ MMDRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର । ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏମିତି କହିଛି ଦଳ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୨୦୨୪ର ନଅ ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ବେଞ୍ଚର ରାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ସୀମିତ କରୁଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି, ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନଅ ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ବେଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ର ସଂଶୋଧନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି କ୍ଷମତା ଉପରେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ଓ ସୀମା ଲଗାଉଛି।ଏହା କେବଳ ଖଣି ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।
ସେପଟେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, MMDR ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏହି ଆଇନ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାରା ବାହିନୀପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ନାଁରେ ସରକାର ଡ୍ରାମା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଲା ଏବଂ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାର ହିସାବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି MMDR ବିଲକୁ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି । ଏହି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବୁଧବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏପରିକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିଧାନସଭାରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଲୋକଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ଦଳ