MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର; 'ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି': ନବୀନ
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 19, 2026 at 3:55 PM IST
NAVEEN TARGETS CENTER ON MMDR BILL, ଭୁବନେଶ୍ବର: MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଓ ଖଣି ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେଡି ନେଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ 50 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଜେଡି ଛାଡିଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରର ସୁଦୃଢ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ସହ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରଗତି ବିଜେଡି ସରକାର ଆଣିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବୀ କମିଥିଲା । ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାମ ବିଜେଡି କରିଥିଲା । ଏହି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶରେ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ବିପଦରେ ପଡିଛି । ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ Mines and minerals Development and Regulation Act ର ସଂଶୋଧନ ବିଲ ପାସ ହୋଇଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ କିନ୍ତୁ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରିତ କରିଦେଲେ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେବଳ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ । ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ ।"
ନବୀନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆମ ଖଣି ଉପରେ ଆମ ଅଧିକାର ଶେଷ କରି ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୋମାଇଟ, ବକ୍ସାଇଟ, ଆଇରନ ଓର, କୋଇଲା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି । କିନ୍ତୁ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଏ ସବୁ ଉପରୁ ଆମ ଅଧିକାର ଛାଡେଇ ନେଇଛି । ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମ ଖଣିରୁ ଆମେ କାହିଁକି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁନାହିଁ ? ଆମ ଲୋକ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ସହିବେ । କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଆମ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବାନାହିଁ ।
ମାଟି ପାଇଁ କେହି ପାଟି ଖୋଲିଲେନି: ନବୀନ
ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିଥିଲି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରରେ କ୍ଷତି ଆଣିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିନଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣ 2024 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ । ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ 20 ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ କେହିବି ପାଟି ଖୋଲିଲେନାହିଁ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ବିଜେଡି ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ।
ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ । ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କର ଉତ୍ସ ବହୁତ କମିଯିବ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବା । ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ, ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା । ନୂଆ ନୂଆ କଲ୍ୟାଣ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା । ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତା । ଗରିବ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଏଵେ ଏତେବଡ଼ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଶା ସହି ପାରିବ ତ ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ କଣ ଜବାବ ଦେବା ? Gen z ର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ?
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ । ଏ ମାଟି ଆମର । ଏ ଖଣି ଆମର । ଆମ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି । ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ଲଢେଇରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନବୀନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର