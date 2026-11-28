ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ; 25ଦିନ ପ୍ରବାସରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ-ବିଧାୟକ
ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବେ ବିଧାୟକ-ମନ୍ତ୍ରୀ । ୧୪୭ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 28, 2026 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସରେ ଯିବେ । ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୟ କାଟିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ 25 ଦିନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ; ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ପ୍ରବାସରେ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ
ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାସରେ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ । ସେହିପରି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତ କରିବେ । ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କିଭଳି ମଜବୁତ୍ ହେବ ସେ ନେଇ ବୈଠକ କରିବେ । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ । ସେଠାରୁ ଫେରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ।
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଜେପିର ବୈଠକ
- ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
- ପ୍ରବାସରରେ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ
- ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ୨୫ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାସରେ ଯିବେ
ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଶାସକ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ଏବଂ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ନିଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଏହାସହ ଦଳ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବିଧାୟକମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବେ । ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିଧା ପଚାରି ବୁଝିବେ । ୧୪୭ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର