ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା
ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିସରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Published : November 27, 2026 at 11:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଲେ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା । ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିସରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବଦଳାଇବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିସରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଏ ବଦଳାଇଲା ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ବଦଳିଲା ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ? ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କିଏ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଝଡ଼: ଜିଦରେ ଅଟଳ କଂଗ୍ରେସ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଲେ ପେପର - Ruckus in Odisha Assembly
ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, 'ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଡିଓ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପତ୍ତି ହେଉଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜନ ବିରୋଧୀ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ବାଧୀକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିଲା ବିଜେପି, ସମର୍ଥନ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏପରିକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ବିଲ୍ ପୈଠ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିସରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ବଦଳାଇବା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱାଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
୩ ବର୍ଷରେ ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ: ୫୧୪ ମାମଲା, ୧୧ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର