CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ; ବିଜେପି
ସିଏମଓରୁ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ନେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 28, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ । ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହାସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ବିଜେପି l ଏପଟେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିଏ ଫାଇଲ ଚୋରି କରିଛି ।
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର, ନିଶାନିବାରଣ, କୁ-ସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ । ସେହି ସଂସ୍ଥାର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । 2008 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । କେବଳ ସ୍ବାମୀଜୀ ନୁହଁ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା । ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।"
ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚାପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଶରତ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ ବସିଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଏଏସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ବସିଥିଲା । 2016ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କମିଶନ । 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫେରିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଫେରିଲା ନାହିଁ । ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ ।
ସେହିଭଳି ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ସେହି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 300 ଛାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ l
CMOରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ CMOରୁ ହଜିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବ କିଏ ଫାଇଲ ଚୋରି କରିଛି । କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଫାଇଲ ଗାଏବ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ l
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ସିଏମଓ)ରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ନେଇଛି । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର