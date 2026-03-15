ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କସରତ; ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ
ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ । ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ । ମେ ଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
Published : March 15, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 7:05 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଜଗତସିଂହପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ । ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ଭୋଟିଂ ସମୟ ଯେମିତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶାସକଠୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଘୋଡା ବେପାରର ଭୟ ସଭିଙ୍କୁ ଘାରିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢେଇର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଭୟ ଘାରିଛି ।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ବିଜେପି ନିଜର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଏଠାରେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭୋଟ୍ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ ବିଜେପିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନୂଆ । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଯେମିତି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗି ରହିଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ନାକଚ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଜେପି ନିଜର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି । ଏକ ଛାୟା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବାୱାନକୁଲେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଦୁଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପିର 77 ବିଧାୟକ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 2ଟା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ପହଂଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଜା ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ପାରାଦ୍ୱୀପର ମେ ଫେୟାର ରିସୋର୍ଟରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଜି ମେ ଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପରେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରହଣି ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ସୋମବାର ବିଧାୟକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିଧାନସଭା ଯିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବିଧାୟକ ।
ଓଡିଶାରୁ ଚାରୋଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଆସନର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢେଇ ରୋଚକ ହେଉଛି । ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୈଦାନରେ ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି । ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ବିରୋଧୀ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ହେଁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଭୟ ଘାରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର