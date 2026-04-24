ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବବିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍‌, କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବବିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍, କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
ବିଜେପି ମିଥ୍ୟାଚାର କରେ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି ? ସେ ଉତ୍ତର ଏବେଵି ବିଜେଡି ଦେଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 24, 2026 at 10:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରାଜନୀତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜେପି ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହା ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଣବ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବବି ଦାସଙ୍କ 'X' ପୋଷ୍ଟ:
ତେବେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାସ ଦାସ (ବବି ଦାସ) 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର । ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତାର ସହ ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁସ୍ତରର ଅପପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ତାହା କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଏକ କ୍ରୂର ପରିହାସ । ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ କିଭଳି ଗୁଜବକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଜନମାନସରେ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା ।"
ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି ? ସେ ଉତ୍ତର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିନୁ । ଚାବି ହଜିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ଯଦି ଚାବି ଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ନକଲି ଚାବି ଆଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ତାଲା ସହିତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃସାହସ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଛଡେଇ ଦବୁ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହଁକି ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ ? ନକଲି ଚାବି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି । ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତାଙ୍କ ନେତା ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଯିବ । ସେ ଭିତରକୁ ନଯାଆନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଣତି ମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଛି । 1978 ମସିହାର ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହିତ ମେଳ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ
ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ କୁଆଡେ ଗଲା 3 ରତ୍ନ ? ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର