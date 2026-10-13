ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି; ଯାଜପୁରରେ ୩୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ, ୪୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
୪୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିବେଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 6:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ନିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମେଗା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୩୯,୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୨,୫୧୨ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୩୯,୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୨,୫୧୨ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଏବଂ ଏକକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ନିବେଶକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକଶିତ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ-
୪୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିବେଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଇସ୍ପାତ ଓ ଧାତୁ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ବୟନ ଓ ପୋଷାକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି ସେବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥେୟତା, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ରିଫ୍ରାକ୍ଟରିଜ୍, ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ-
ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ, ଯୁବକଯୁବତୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆଶା ରହିଛି ।
୧୫୧ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩.୧୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିବେଶ-
ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା–ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏବେ ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ୩୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୩,୧୧,୭୨୨.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହ ୨,୪୦,୬୯୭ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
'ନିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ'-
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାରେ ସୁଧାରରେ ପରିଣତ କରିବା । ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଏହାସହ ବିକାଶର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।"
ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ରହିଛି । ନିବେଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାସ୍ତବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀର କାୟାକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା; ବଦଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚେହେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର