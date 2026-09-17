ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର; ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 8,110 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ
'ଅଟଳ ରକ୍ତଦାନ' ଯୋଜନାରେ 54 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଶିବିର ଉଦଘାଟନର ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ 1500 ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 17, 2026 at 7:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 76 ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମାନବସେବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବର ଏକ ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8,110 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି l ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯୁବ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ । ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟତଃ ୮,୧୧୦ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ଯୁବ ବର୍ବଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି l
ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି । ରକ୍ତ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଇରାଣ ନହୁଅନ୍ତି ସରକାର ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେପରି କାହାର ଜୀବନ ନଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛି । ବିଭାଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । କେବଳ ରକ୍ତ ହିଁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । 'ଅଟଳ ରକ୍ତଦାନ' ଯୋଜନାରେ 54 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ଏହାର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ରକ୍ତ ନିରାପଦ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବିନ୍ଧାଣୀ । ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦେଶର ସେବା କରିଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷର ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭାରତ କାୟାକଳ୍ପରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି । ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ।
୨୦୪୭ ପୂର୍ବରୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ରାଜ୍ୟର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ସମାଜସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଦେଶସେବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା ହିଁ ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର