ETV Bharat / politics

'ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ': ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ

ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି ।

Manish sisodia
ମନୀଷ ଶିଶୋଦିଆ (File photo/ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍‌ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଓକିଲ ଏହି ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଖବର ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...

TAGGED:

ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ
SOLICITOR GENERAL TUSHAR MEHTA
DELHI HIGH COURT
MANISH SISODIA DELHI HIGH COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.