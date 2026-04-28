'ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ': ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ
ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି ।
Published : April 28, 2026 at 12:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଓକିଲ ଏହି ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
