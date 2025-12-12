ETV Bharat / politics

ଭଦ୍ରକରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ବଡ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Bjp joining program
ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧିରେ ଧିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ବିଜେପି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଯିବ କି ଭଦ୍ରକ l କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀରୁ ଅନେକ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ପୁଣି ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, କାଉନସିଲର ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ।



ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉର୍ମିଳା ପରିଡା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥି ବଳ , ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ, କାମଦେବ ମଲ୍ଲିକ,ଅସିତ କୁମାର, ରାଜା ରଶ୍ମିରଂଜନ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୟ ଦେଲେ ଆଗକୁ ୪୫ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ମିଶାଯିବ । ବନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଂଚଳରୁ ମିଶାଯିବ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ।



ସେହିପରି ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ୧୭ ମାସ ପୂରଣ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଦିନରୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ପୂରଣ କରିସାରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରର ବିକାଶ ମଡେଲ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ । ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।"



ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ଆହୁରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି । ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନ ଗଢି ତୋଳିବାର ଦାୟୀତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJP JOINING PROGRAM
SETBACK FOR BJD IN BHADRAK
BJD RESIGNATIONS IN BHADRAK
LEADERS FROM BHADRAK JOIN BJP
BJP JOINING PROGRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.