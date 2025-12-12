ଭଦ୍ରକରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ବଡ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : December 12, 2025 at 2:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧିରେ ଧିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ବିଜେପି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଯିବ କି ଭଦ୍ରକ l କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀରୁ ଅନେକ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ପୁଣି ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, କାଉନସିଲର ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ।
ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉର୍ମିଳା ପରିଡା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥି ବଳ , ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ, କାମଦେବ ମଲ୍ଲିକ,ଅସିତ କୁମାର, ରାଜା ରଶ୍ମିରଂଜନ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୟ ଦେଲେ ଆଗକୁ ୪୫ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ମିଶାଯିବ । ବନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଂଚଳରୁ ମିଶାଯିବ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ।
ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇଲି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ…
ସେହିପରି ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ୧୭ ମାସ ପୂରଣ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଦିନରୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ପୂରଣ କରିସାରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରର ବିକାଶ ମଡେଲ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ । ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।"
ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଡଃ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା…
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ଆହୁରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି । ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନ ଗଢି ତୋଳିବାର ଦାୟୀତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର