ଭଦ୍ରକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେଡି ଗଡ଼, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ 4 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କ ସମେତ 4 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ସମିତିସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ।
Published : December 7, 2025 at 10:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା । ଭଦ୍ରକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେଡି ଗଡ଼, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କ ସମେତ 4 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳରେ ଏହି ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ 30ରୁ ଅଧିକ ସମିତିସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି । ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ କହିଛନ୍ତି," ଭଦ୍ରକରେ କିପରି ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଶକ୍ତ କରି ହେବ ? ତାହା ଏଠାରୁ ସପଥ ନେଇ ଫେରିବୁ ।"
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ l ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲ l ପ୍ରୟାସକାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭଦ୍ରକ, ବନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ସହ 4ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକା ସମିତିସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡ଼ି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ:
- ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡେ଼ଇ
- ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା - ସୁମତୀ ସେଠୀ
- ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷା - ଉର୍ମିଳା ନାୟକ
- ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ଵାଳ
- 30ରୁ ଅଧିକ ସମିତିସଭ୍ୟ ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ସରପଞ୍ଚ
ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ:
ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଣିତ l ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ କବଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି । ଭଦ୍ରକରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି । ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଖୋଦ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି l ଚଳିତବର୍ଷ ମେ' ମାସରେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ୪ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୫ ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୫ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ୍ ଛାତ୍ର ସଭାପତି, ବ୍ଲକ୍ ଯୁବ ନେତା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ଦଳରୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ୬ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସେହି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି:
ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଭଦ୍ରକରେ କିପରି ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଶକ୍ତ କରି ହେବ, ତାହା ଏଠାରୁ ସପଥ ନେଇ ଫେରିବୁ । ବିଜେପି ସହ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମିଶୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ? କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଜେପି ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ୨୦୦୩ରେ ଭଣ୍ଡାରି ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବାପା ମିଶିକି ମତେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସି ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, କି ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି । ବିଜେପିରେ ମତେ ସାମିଲ କରାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । "
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି; ମନମୋହନ
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା । ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିବାରୁ ବିଜେପି ସବୁଠାରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଦଳ । ନୂଆ ମିଶିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର