ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 50ତମ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହେଲେନାହିଁ ଏଜି; ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ରଖିଲେ ପିତାମ୍ବର
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ।
Published : February 7, 2026 at 9:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଜି ୫୦ ତମ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର କରିଥିବା ଆବେଦନର ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷ ରଖିଥିବା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ବା ଏଜି ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଜବାବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଜି ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇ ଆଜି ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାପରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ @Naveen_Odisha ମୁଁହ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା | ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ legal ଟିମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ କୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପଇସା ଟିକର ସୁଫଳ ପାଇ ନ ଥିଲେ | ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଧାରା ଏବଂ… https://t.co/LJFnlBcJsz— Pitambar Acharya (@AcharyaPitamba1) February 7, 2026
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ନେଇ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସରକାର ଆଦୌ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ଖାଲି କୁମ୍ଭୀରକାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଆମ ମା', ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତଥା ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସାଲିସକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ପିତାମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୁଁହ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା । ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାଲ ଟିମ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପଇସା ଟିକର ସୁଫଳ ପାଇ ନଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି । AG ଦାୟିତ୍ବ ପରେ ସମସ୍ତ ଶୁଣାଣିରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ଭୂମିକା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା । ଆଜିର ଶୁଣାଣି କେବଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ହଠାତ ନିଦରୁ ଉଠି ପ୍ରଳାପ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର