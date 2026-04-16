ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି; ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି । ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 16, 2026 at 5:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତକାଲି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ । ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସଂସଦରେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଏହା ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ଦରକାର । ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ନବୀନ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଜରୁରୀ ।"
Appeal all MPs of #Odisha, irrespective of party affiliation, to raise your voice both inside and outside the Parliament against the 131st Constitutional Amendment Bill as it could undermine Odisha’s dignity, representation, and long-term interests. Let us stand united in… pic.twitter.com/R3kp90YzgQ— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) April 16, 2026
ସେହିପରି ନବୀନ ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶଧନ ୩.୯% ରୁ ୩.୪% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।ଏହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ହରାଉଥିବା ଶୀର୍ଷ ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା । ଓଡିଶାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୫ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାନଯାଉ । ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର କମିଗଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।"
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ଧାରଣା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଏହାର ଜଣେ ସମର୍ଥକ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ (ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ) ସମ୍ପର୍କରେ 2023 ମସିହାରେ ବିଜେଡି 106ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ (ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଯୋଗ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଗଣନା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତାହାର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି । ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଅସମାନୁଷିତ ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଧ୍ୟାନକୁ ବିକୃତ କରିପାରେ । ଏହା ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା, ଆର୍ଥିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୋହନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି; ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଅପିଲ
