ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 30, 2026 at 10:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ଛାପା ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ, "ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକ କେବଳ ବହି ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ସହ ପରିଚିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ । ଶିଶୁଟିଏ ଅନେକ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରେ ନାହିଁ । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ପୀଢ଼ି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଶିଖେ ନାହିଁ । ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ । ହେଲେ ଏବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । କ୍ଷତି କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟିରେ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ । ଏହା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର କରିଥିବା ଚରମ ଅବହେଳା ଏହି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀକାଲିର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ଭୁଲରେ ଭରା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାପିବା ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି । ସରକାର ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଢ଼ିର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହେବ ? କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ତା'କୁ କ'ଣ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କେବେ ଭରିପାରିବ ?"
School textbooks are not just books. For every child, they are the first source of truth. A child may question many things, but never the words printed in a school textbook. Those words are an article of absolute faith and trust. Through textbooks, an entire generation learns not…— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) June 30, 2026
ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ । ବିଜେଡିର ଯିବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜଭବନ ନିକଟ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ଛାପା ତ୍ରୁଟି ନାଁ'ରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇଛି । ତଳିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେମାନେ ମୁକୁଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ।"
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ପିଲା ପଢୁନାହାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲା ପଢୁ ନାହାନ୍ତି । ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 380 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିକବ୍ୟାକ ହୋଇଛି । ଗୁଜରାଟରେ ବହି ଛପେଇବାକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଦେଇଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ: 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଧାନକିଣା ଅବଧି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର