ETV Bharat / politics

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ଛାପା ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ।

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ, "ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକ କେବଳ ବହି ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ସହ ପରିଚିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ । ଶିଶୁଟିଏ ଅନେକ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରେ ନାହିଁ । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ପୀଢ଼ି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଶିଖେ ନାହିଁ । ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ । ହେଲେ ଏବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । କ୍ଷତି କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟିରେ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ । ଏହା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।

bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)



ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର କରିଥିବା ଚରମ ଅବହେଳା ଏହି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀକାଲିର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ଭୁଲରେ ଭରା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାପିବା ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି । ସରକାର ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଢ଼ିର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହେବ ? କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ତା'କୁ କ'ଣ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କେବେ ଭରିପାରିବ ?"


ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ । ବିଜେଡିର ଯିବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜଭବନ ନିକଟ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ।

bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)

ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ଛାପା ତ୍ରୁଟି ନାଁ'ରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇଛି । ତଳିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେମାନେ ମୁକୁଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ।"

bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)



ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ପିଲା ପଢୁନାହାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲା ପଢୁ ନାହାନ୍ତି । ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 380 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିକବ୍ୟାକ ହୋଇଛି । ଗୁଜରାଟରେ ବହି ଛପେଇବାକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଦେଇଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"

bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
bjd demonstration
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ: 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଧାନକିଣା ଅବଧି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJD STUDENTS WING PROTEST
SCHOOL TEXTBOOK ERRORS
ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
BJD SUPREMO NAVEEN PATNAIK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.