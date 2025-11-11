ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 15 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ, 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଭୋଟ ଦେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

Nuapada by election2025 LIVE UPDATE
Nuapada by election2025 LIVE UPDATE (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 7:23 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 9:53 AM IST

ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୋଟ ଦେଉଛି ନୂଆପଡା । ମକ୍ ପୋଲ ସରିବା ପରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ । 2 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 624 ଜଣ ଭୋଟର ବାଛିବେ ନୂଆ ବିଧାୟକ । 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଜନତା । 358ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 47ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ 8 ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ସୁନାବେଡାର 8ଟି ବୁଥରେ 4ଟାରେ ସରିବ ଭୋଟିଂ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସରିବ ଭୋଟିଂ । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 14 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାବଳ ନିୟୋଜିତ । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ ।

LIVE FEED

9:49 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 15 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ

ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟିଂ । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର । ତେବେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂ, ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 14.99 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଏପଟେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।

9:39 AM, 11 Nov 2025 (IST)

କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।

9:15 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ

ଲଗାତାର ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲା ବିଜେଡି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

9:03 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ । BJDରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ । ଏହାସହିତ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଟର ବାଛିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପିଲ୍ ।

8:58 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ଭୋଟ ଦେଲେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା 66 ନମ୍ବର ବୁଥ ମୋଙ୍ଗରାପାଲିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସପରିବାର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭକରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜୟ କହିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି।ସେହିଭଳି ହଠାତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେତିକି, କାରଣ ହଠାତ ଆମ ପାରିବାରରେ ବାପାଙ୍କ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି।

"ମୁଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଯାହାକି ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ହେବ," ବୋଲି ଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ।

Polling for Nuapada by-election 2025 begins (ETV Bharat Odisha)

8:52 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ବୁଥ ନମ୍ବର 66ରେ ଭୋଟିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ

ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖରିଆର ରୋଡ଼ ମୋଙ୍ଗରାପାଲି ବୁଥ ନମ୍ବର 66ରେ ଭୋଟିଂରେ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା । ଇଭିଏମରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହୋଇଛି ସମାଧାନ । ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ।

7:36 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍

ନୂଆପଡାର ଡିଇଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପନିର୍ବାନ ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭୋଟିଂ । ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ଭେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ।

7:34 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ।

7:26 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ । ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଟିମ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋଙ୍ଗରାପାଳି 71,74,76,ବୁଥରେ ପହଂଚିଥିଲା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ନଥିଲା ତଥାପି ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି କିଛି ସଚେତନ ଭୋଟର ବୁଥରେ ପହଂଚି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ୩୫୮ ବୁଥ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ପିଙ୍କ୍ ବା ସଖୀ ବୁଥ କରାଯାଇଛି , ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି l

ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୪୭ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୁଥ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟି ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଏହିସବୁ ବୁଥରେ ୪୮ ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଗୋତମା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପରୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ହେବ ।

ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୩୫୮ ଟି ବୁଥ , ୬ ଟି ସଖି ବୁଥ, ୩୯୬ ଟି ପୋଲିଂ ଦଳ, ୩୮ଟି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିଂ ଦଳ ପାଇଁ ୧୫୫୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଓ ୩୨ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ୧୪ ଟି କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ୬ଜଣ ଡିଏସପି, ୯ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୫୧ ଜଣ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର , ସହକାରି ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦୩ଜଣ ହାବିଲଦାର, ୬୩୬ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, ୨୮୭ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି l

Polling for Nuapada by-election 2025 begins (ETV Bharat Odisha)
