ETV Bharat / politics

ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସନ୍ଦେହ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲୋକନାଥ ନାଥ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

LAXMANANANDA SARASWATI MURDER CASE
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ୧୮ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମର ବଳିଦାନ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲୋକନାଥ ନାଥ । ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କମିସନ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଗତ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ୧୮ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ବୋହୁ ବାସନ୍ତୀ ନାଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକନାଥ ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି ।"

ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜାଣିଶୁଣି କମିସନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କମିସନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଗତ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା, ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ପଛରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ବର୍ଷର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା । ତାହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କମ ହେବ । ଏ ସବୁକୁ ଛାଡି ବେଡି ଉପରେ କୋରଡା ମାଡ ପରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ହଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।"



ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କିଏ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଆଉ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବଦୀ । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରାପଡିବେ । ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ । ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାର କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନାହିଁ ।"



ସେପଟେ ବୋହୁ ବାସନ୍ତୀ ନାଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଜଳେଶପଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜନ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ରାହୁଲ ନଦୀରୁ ଅନ୍ତେବାସିନୀ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ; ବିଜେପି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

INQUIRY COMMISSION REPORT
ODISHA LAW MINISTER
PRITHIVIRAJ HARICHANDAN
CMO FILE DISAPPEARANCE
LAXMANANANDA SARASWATI MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.