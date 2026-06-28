AICC ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ! ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫର୍ମୁଲା, ବଦଳିବ କି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ?
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ, ତାହା ଉପରେ ନଜର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 28, 2026 at 9:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ( AICC) । ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫର୍ମୁଲା । ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ପଦରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୁଜରାଟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନିୟମିତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଅଦଳବଦଳ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରଣନୀତି ? ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ, ସେଠାରେ ନୂଆ ମୁହଁ ଓ ନୂଆ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ AICC ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗୁଜରାଟର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ । ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳିବେ ମଙ୍ଗ । ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ରବି ଦାଶଙ୍କ ମତରେ, ଏହା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବାବେଳେ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ AICC ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସରେ ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏପଟେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ । ବରଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରଠାରୁ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ, ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ।"
ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିବା ସହ ସେ ଜାତୀୟ ସେବା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସାଙ୍ଗଠନିକ କୌଶଳର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ଏପଟେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି । ଏକଦା ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି । ସଂଗଠନରେ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ପ୍ରଭାରୀ ବଦଳିଲେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ହେବ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଲାଲଜୀ: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର