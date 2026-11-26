‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
କୋଟିଆରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଛଡେଇ ନେବା ଦୂରର କଥା ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
Published : November 26, 2026 at 10:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:"କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, " ବୋଲି ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଏପରି ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ଲଂଘିବା, କୋଟିଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରିବା ଓ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ କୋଟିଆରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
‘କୋଟିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଛଡେଇ ନେବା ଦୂରର କଥା ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ବିବାଦ ଅଛି ସବୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,’ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି । କୋଟିଆ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ମଧ୍ୟ । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 21ଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି । 1920 ମସିହାରେ ସାଲୁର ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପଟାଙ୍ଗି ତାଲୁକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । 1936 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଲାଗିରହିଛି । ଭୌଗଳିକ, ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ।
1968 ମସିହାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା । 14 ନଭେମ୍ବର 1968 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିଲା । 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006ରେ ମୂଳ ମକଦ୍ଦମା ଖାରଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋରେ ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଛୁ । ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଉଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏପରି ହେଲେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବ, ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଗତ 2021 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ କୋଟିଆରେ ପୋଲିଂ ବୁଥ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚଳିତବର୍ଷର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବଦଳର ସହଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କୋଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥିଲା କି ? ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କୋଟିଆ ପରେ ଧୁଳିପୁଟରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଛକାପଞ୍ଝା; ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଛି ପଡୋଶୀ
SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କୋଟିଆ ପରବ୍ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ତାହା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଦବୀ ପାଇଁ ହେଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର