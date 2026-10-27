ETV Bharat / politics

ଆଜି କୋଟିଆ କମିଟି ବୈଠକ, ପ୍ରମିଳା ସୁରେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ

ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରମିଳା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ୧୬ ଜଣିଆ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Kotia Committee Meeting today Pramila Malik Slams BJP Govt over Border dispute with AP Govt
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା - ସୁରେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ: ପ୍ରମିଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । କୋଟିଆର ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରମିଳା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ୧୬ ଜଣିଆ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଆରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କେତେ ଆଗେଇଛି, ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା - ସୁରେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ: ପ୍ରମିଳା (ETV Bharat Odisha)

କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ପ୍ରମିଳା:
ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୋଟିଆକୁ ମିଳିମିଶି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହାନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ।"

ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ଗଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସମାଧାନ ସରକାର କରିବେ । କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । କେତେଦିନ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିଦେଉନାହାନ୍ତି । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ~ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ


ଆଜି କମିଟି ବୈଠକ:
କୋଟିଆକୁ ଗଠିତ କମିଟିର ଆଜି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈଠକଟି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟିଆରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଛି ତାହାର ହେବ ହିସାବ । ଆଉ କଣ ସବୁ କରି ହେବ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ ।

କୋଟିଆ ପାଇଁ ମିଶି ଲଢିବା:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା । ଯିଏ ଯାହା ବି କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । କୋଟିଆରେ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବସିବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୫୦ ତମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବସିବ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ୪୯ ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈଠକ ହେବ ତାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବ । କୋରାପୁଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୋଟିଆ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି

'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ; ଜମୁଛି ନେତା, ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼

କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ବିଜେପି କହିଲା-'କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରହିଛି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
KOTIA BORDER DISPUTE
KOTIA COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.