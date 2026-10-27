ଆଜି କୋଟିଆ କମିଟି ବୈଠକ, ପ୍ରମିଳା ସୁରେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ
ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରମିଳା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ୧୬ ଜଣିଆ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : October 27, 2026 at 8:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । କୋଟିଆର ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରମିଳା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ୧୬ ଜଣିଆ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଆରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କେତେ ଆଗେଇଛି, ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ପ୍ରମିଳା:
ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୋଟିଆକୁ ମିଳିମିଶି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହାନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ।"
ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ଗଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସମାଧାନ ସରକାର କରିବେ । କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । କେତେଦିନ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିଦେଉନାହାନ୍ତି । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ~ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ
ଆଜି କମିଟି ବୈଠକ:
କୋଟିଆକୁ ଗଠିତ କମିଟିର ଆଜି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈଠକଟି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟିଆରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଛି ତାହାର ହେବ ହିସାବ । ଆଉ କଣ ସବୁ କରି ହେବ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ ।
କୋଟିଆ ପାଇଁ ମିଶି ଲଢିବା:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା । ଯିଏ ଯାହା ବି କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । କୋଟିଆରେ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବସିବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୫୦ ତମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବସିବ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ୪୯ ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈଠକ ହେବ ତାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବ । କୋରାପୁଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର