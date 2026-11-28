ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିଆ ତାତି: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
'କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନୁପ୍ରେବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।' ବିଧାନସଭାରେ ମୁତଲବୀ ଆଲୋଚନାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ।
Published : November 28, 2026 at 12:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିଆ ତାତି । ଶୁକ୍ରବାର, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା"କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ କୋଟିଆ ଅଧିବାସୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ"ଶୀର୍ଷକ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ,ଏକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"୧୯୩୬ ମସିହାରୁ କୋଟିଆ ଆମର ଥିଲା । ତେଣୁ ସରକାର କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋଟିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଆକୃଷ୍ଠ ହେବେ ସେନେଇ ସରକାର ଦୁଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏହି କେଶ ଲଢ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ କୋଟିଆ ଆନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ ମାଲକାନିଗିରି, ଗଜପତି,ଏବଂ ରାୟଗଡାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଅନୁପ୍ରେବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱ । ତେଣୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କାହାର କେତେ ଜମି ରହିଛି ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଏକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଗାଁର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ କ୍ଷତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ହର୍ଟି କଲଚର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରହାଶ୍ଚନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ । କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହ ରହିବେ । ନଚେତ୍ କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଓ ବିବୃତି ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ । କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏକାଠି ହୋଇ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖି ନିଜ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଫମ୍ପା ଆବାଜ । କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାକୁହା ସରକାରଙ୍କୁ କୋରାପୁଟବାସୀ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପଢି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ । 2021ରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ନବୀନ ସରକାର ଦାୟର କରିଥିଲେ । 2.3.2023ରେ ଆମ ସରକାର ହିଁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଯାହା ବିଚାରଧୀନ ଅଛି । ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ନଥିଲେ । ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ତେଲୁଗୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢୁଛି । 3ଟି ଜାଗାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ କୋଟିଆ ବିବାଦ ଏବେ ସଂସଦରେ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜିର ବିବୃତିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ନାହିଁ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଲେ।
୨୦୦୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ, ୨୦୧୪ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି । ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ? ୨୦୨୧ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଦାବି କରି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ୧୯୩୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟାଙ୍ଗୀ ତାଲୁକା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆନ୍ଧ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହା କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ଜମିର ବିଷୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର କଥା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି । 21ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦ ରହିଛି । ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଆଦେଶ 1936 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପଟାଙ୍ଗିର ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସହ ବିବାଦ କାରଣରୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1968 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିଲା ନାହିଁ । ଏ କେସକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲଢ଼ିବାର ଥିଲା 2006ରେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ 2006ରେ ଏହି ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଗଲା । ପରେ ପୁଣି ଥିରେ ପୁନରବିଚାର ପିଟିସନ ଦିଆଗାଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ ଖାରଜ ହୋଇଗଲା । 22.12.2007ରେ କ୍ୟୁରେଟିଭ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇଗଲା । ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆମ ସରକାର ଦାୟୀ । ହାରିବାର ପରମ୍ପରା କେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ । ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କଣ୍ଟେମ୍ପଟ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ । 1936 ମସିହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋରାମୂଷାଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । କୋଟିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେବା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ଥିଲା। ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏହାକୁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜମି ପଟା ବାଣ୍ଟିଛି । ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କୋଟିଆ ଆମର ଥିଲା । ଏବେ ଅଛି ଓ ଆଗକୁ ରହିବ। କୋଟଆ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ସବୁ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର