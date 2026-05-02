ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣା; ନିର୍ମଳାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ବଢିଲା ରାଜନୀତି
ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏପରି କରୁଛି କହିଲେ ପ୍ରମିଳା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 2, 2026 at 6:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣିବା ଘଟଣା । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ଏପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କହିଲେ ପ୍ରମିଳା । ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କ’ଣ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଲ୍ଲିପଶି ଶାଖାରେ ଘଟିଛି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । ଘଟଣା ବାବଦରେ ନବୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଆଳ ଦେଖାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।"
With deep anguish and urgency bring to the attention of Hon’ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs (@nsitharaman) ji about the shocking incident that took place on April 27th at the Malliposi branch of the Odisha Grameen Bank in Kendujhar District. A tribal citizen,… pic.twitter.com/zBLYfp2XI2— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) May 2, 2026
ନବୀନ ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ବିବିସି ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ପୃଥକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଅଧିକ ମାନବିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ । ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେବ । ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉଜୁଡି ପଡିଛି । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଗଲା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ? ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା । ଦାନ ମାଝୀ ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି । ଚିଠି ଲେଖା ନେତା ଚିଠି ଲେଖିବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଦେବା ଛଡା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସହୃଦୟତା ସହିତ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଡ଼ିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର