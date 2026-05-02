ETV Bharat / politics

ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣା; ନିର୍ମଳାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ବଢିଲା ରାଜନୀତି

ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏପରି କରୁଛି କହିଲେ ପ୍ରମିଳା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

LOP NAVEEN PATNAIK
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣିବା ଘଟଣା । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ଏପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କହିଲେ ପ୍ରମିଳା । ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କ’ଣ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।

କେନ୍ଦୁଝରରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଲ୍ଲିପଶି ଶାଖାରେ ଘଟିଛି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । ଘଟଣା ବାବଦରେ ନବୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଆଳ ଦେଖାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।"



ନବୀନ ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ବିବିସି ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ପୃଥକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଅଧିକ ମାନବିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ । ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେବ । ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ।



ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉଜୁଡି ପଡିଛି । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଗଲା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ।"



କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ? ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା । ଦାନ ମାଝୀ ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି । ଚିଠି ଲେଖା ନେତା ଚିଠି ଲେଖିବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଦେବା ଛଡା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସହୃଦୟତା ସହିତ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଡ଼ିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ RDC ଟିମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.