ETV Bharat / politics

ଟଳୁଛି ବିଜେଡିର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ! ପାଟକୁରାରେ 80 ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି । ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ । ଛାଡିଲେ ବିଜେଡି ହାତ ।

ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିଜେଡିର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଟଳି ପଡିବା ସ୍ଥିତିରେ ! ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ୮୦ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଆସିଥିବା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା:

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୫ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଶଙ୍ଖଭବନ ଯାଇ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରାୟ ତିନିମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରାନଯିବାରୁ ଗତକାଲି(ରବିବାର) କର୍ମୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ସାମୁହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲେଣି, ସାମୁହିକ ଇସ୍ତଫା:

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ କୁହାଇ ରାଜନୀତିରେ ଶିଶୁ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା । ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୫୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇ ବିଫଳ ହେଲୁ । ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହାର କୌଣସି ବିଚାର କରାଗଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ୧୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୮୦ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ମା’ ଓ ଭଉଣୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସାମୁହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

BIJU JANATA DAL
BJD WORKER RESIGN
KENDRAPARA POLITICS
ପାଟକୁରା ବିଜେଡି ଇସ୍ତଫା
PATAKURA BJD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.