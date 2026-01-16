ETV Bharat / politics

ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଅରବିନ୍ଦ, 'ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିନାହୁଁ'

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ମୋ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କୋଉ କାରଣରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।

Kendrapara Patkura constituency mla Arvind Mohapatra reaction after bjd suspension
ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଅରବିନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 11:07 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିଜେଡିରୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ସୂଚନା ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ତେବେ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ।

ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଅରବିନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ମୁଁ ବିବ୍ରତ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସେନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏହାର କାରଣ କଣ ସେନେଇ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିନି । ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି । ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରେନି କି ଆମ ଘରେ ବି କାହାର ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ,ଚାକିରୀ କରିଥିଲି ଆଉ ଚାକିରୀ ଛାଡି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲି । ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ପାଟକୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ପାଟକୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଆଗକୁ ତୁଲାଇବି ।ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବି ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ଏକ ଦଳର ବିଷୟ ତେଣୁ ମୋ ସେବା ଜାରି ରଖିବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ମୋ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କୋଉ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ।"

ପାଟକୁରା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତଥା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଏଣ୍ଡର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବନେତା ଗଗନ ବିହାରୀ ଧଳ କୁହନ୍ତି, "ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ । ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେବେ ବି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆମ ଜାଣିବାରେ କେଉଁଠି ହୋଇନି । ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ବିଜେଡିକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି । ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଟାକିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେଡିକୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ମେହେନ୍ଦିନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଅମୂଳକ ଓ ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦ ଚୋର କି ଟାଉଟର ନୁହେଁ । ମୁଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ୩୬ ବର୍ଷ ହେବ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଛୁଆ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ଶରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା ବିଜେଡି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନବୀନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

