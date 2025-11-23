ETV Bharat / politics

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି: ‘ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ’

ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା । କହିଲେ," ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ । ମୁଁ ବି ମାନିବେ, ଡିକେ ବି ମାନିବେ ।"

Karnataka CM Siddaramaiah met AICC Mallikarjun Kharge
Karnataka CM Siddaramaiah met AICC Mallikarjun Kharge (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Karnataka Chief minister power sharing issues ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସିଏମ ସିଦ୍ଧରମୈୟା । ସଦାଶିବନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଏହି ଆଲୋଚନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଛି ।

ଏଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଏମ ସିଦ୍ଧରମୈୟା:

ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅନୁଷ୍ଠିିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଏହା ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ । ଯାହା ତୁମେମାନେ (ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି) ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ।"

ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖଡଗେଙ୍କୁ ବିଧାୟକମାନେ ଭେଟିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଏମ କହିଛନ୍ତି," କିଛି ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ (ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ) କିଛି ପଚାରିନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ । ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହାକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ । ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡିବ । ମୋତେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଡିକେ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା:

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ପୁରିଛି ଅଢେଇ ବର୍ଷ । 2023 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇ 135 ଆସନରେ ଜିତି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ପାଇଁ ଦଳର 2 ହେଭିଓ୍ବେଟ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଓ ଡି କେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜୋରଦାର ଲବି କରିଥିଲେ । ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେତେବେଳ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିକେ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୁଣି ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହାମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିିଛି ।

ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନାହିଁ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ

ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ନୁହେଁ, 140 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତା । ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ପାହ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ଥାଆନ୍ତି । ଯାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ । "

