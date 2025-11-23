କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି: ‘ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ’
ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା । କହିଲେ," ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ । ମୁଁ ବି ମାନିବେ, ଡିକେ ବି ମାନିବେ ।"
Published : November 23, 2025 at 4:08 PM IST
Karnataka Chief minister power sharing issues ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସିଏମ ସିଦ୍ଧରମୈୟା । ସଦାଶିବନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଏହି ଆଲୋଚନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଛି ।
ଏଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଏମ ସିଦ୍ଧରମୈୟା:
ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅନୁଷ୍ଠିିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଏହା ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ । ଯାହା ତୁମେମାନେ (ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି) ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ।"
ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖଡଗେଙ୍କୁ ବିଧାୟକମାନେ ଭେଟିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଏମ କହିଛନ୍ତି," କିଛି ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ (ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ) କିଛି ପଚାରିନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ । ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହାକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ । ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡିବ । ମୋତେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଡିକେ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା:
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ପୁରିଛି ଅଢେଇ ବର୍ଷ । 2023 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇ 135 ଆସନରେ ଜିତି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ପାଇଁ ଦଳର 2 ହେଭିଓ୍ବେଟ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଓ ଡି କେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜୋରଦାର ଲବି କରିଥିଲେ । ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେତେବେଳ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିକେ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୁଣି ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହାମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିିଛି ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନାହିଁ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ନୁହେଁ, 140 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତା । ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ପାହ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ଥାଆନ୍ତି । ଯାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ । "
