ପୁଣି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ

ପୁଣି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ
୨୦୨୧ରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 13, 2026 at 7:21 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପରେ ଜୀବନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିବା ସହ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ।
ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଜୀବନ ବିଜେପି ଛାଡିଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୀବନଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଜୀବନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ବେଶ ଗରମ ହୋଇଛି । ଏବେ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବ ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ।
କାହିଁକି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ?
"ବିଜେପିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି । ନୀତି ନୈତିକତା ସହ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରେ । ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷମତା ଓ ଅହଂକାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ନେତାଙ୍କର ନୈତିକତା ପତନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ପରେ ୨୨ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତା ହେଲେ କାହିଁକି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ନେବାପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଚିଟଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ମାମଲା ଶୁଣାଣିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଗଲା," ବୋଲି ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ନୈତିକ ପତନ ଘଟିଛି ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ବିଜେପି ସହ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପାରୁନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି । ମୋର ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ । ବିଜେପିର କିଛି ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଦଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ସେହିମାନେ ହିଁ ଏ ଦଳକୁ ରସାତଳକୁ ନେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।"
