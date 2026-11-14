ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସି ଫସିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲାରେ ତାତିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ୨ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : November 14, 2026 at 2:46 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଥିତ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
୨ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ:
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସି ଫସିଲେ:
ଧରାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ନିଧି ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି । ବିଧାୟକଙ୍କ କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।" ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜଣେ ମହିଳା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁନଥିଲେ । ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଖବର ପାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। "
ଏହି ଘଟଣା ଓ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ
ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦୦ ବସ୍ତା PDS ଚାଉଳ ଜବତ: ଡିଲରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର