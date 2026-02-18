Interview: ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ସମୟ ନଷ୍ଟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ: ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଚଲିତବର୍ଷର ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର
Published : February 18, 2026 at 3:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସହିତ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 2026 ମସିହାର ବଜେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟମାନେ ମଝିରୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲେ । ଦିନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟ ଓ ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଭିମୂଖ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ନାହିଁ । ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ବିଧାୟକ ଭାବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଲା । ମାତ୍ର ଆପଣ ବସି ରହିଲେ, ଏପରି କାହିଁକି?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନିଲମ୍ବିତ ସଦସ୍ୟ । ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବିନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମୋତେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ଥିଲା । ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମୋତେ କେଉଁ କଥା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ ଲାଗିଲା, ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: 2024ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମାପିଚୁପି ନିଜର କଥା ରଖିଥିଲେ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: ମୋ ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ସଠିକ ଲାଗିବ ମୁଁ ତାହା କହିବି । ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପାଟକୁରାବାସୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ମୁଁ ସେନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ ଦେବି । ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବିଜେଡି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ଆପଣ ସେହି କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି କି ?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ରହିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସଭିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇ ହାତ ମିଶାଇଛି । ଆଉ ନିଲମ୍ବନର କାରଣକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ । ଏହା ପଛରେ ଆଉ କାରଣ ଖୋଜି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି । ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ପଚାରିଲେ କି ?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: ଗୃହରେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋ ସିଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭେଟି ନମସ୍କାର କରିଥିଲି । ସେ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି?
ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର: ବିରୋଧର କଥା ନାହିଁ । ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଳି ଲାଗେ ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଅନ୍ୟାୟ ତ ହୋଇଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋ ମତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିସାରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ; ବାଜି ମାରିନେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସନାତନ, ବଦଳିଲା ସିଟ୍
ବିଜେଡିକୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ନବୀନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର