'INDIA ଜନବନ୍ଧନ' ବୈଠକ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୨୩ଟି ଦଳ: କଂଗ୍ରେସ
କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ "INDIA ଜନବନ୍ଧନ" ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।
Published : June 7, 2026 at 6:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "INDIA ଜନବନ୍ଧନ" ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ 23ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା "INDIA ଜନବନ୍ଧନ" ବୈଠକରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହାସଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦଳ ନିଜ ନିଜ କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "23ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ INDIA ଜନବନ୍ଧନ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।"
ରମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ବୈଠକ । INDIA ଏକଜୁଟ୍ । ଅନେକ ଦଳ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ମନୋଭାବରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।"
23 राजनीतिक दलों ने सोमवार, 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली INDIA जनबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है -हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2026
ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ କାରଣରୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛି, ନିବେଶ ପରିବେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଲିସ କରୁଛି ।"
ଭାରତ ପରି, "ଇଣ୍ଡିଆ ଜନବନ୍ଧନ" ଏହାର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହାସଲ କରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।
ଏହି ବୈଠକ ବ୍ଲକର କିଛି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସକୁ "ବିଶ୍ୱାସଘାତ" ବୋଲି କହିଛି DMK । ଡିଏମକେ ବୈଠକକୁ ଏଡାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି । ସେହିପରି କେରଳରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏମଏ ବେବି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କେରଳରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ସଦ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ଡିଏମକେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସମାବେଶକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଆପ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ଲକରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଡିଏମକେ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅତୀତରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୋର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।