ETV Bharat / politics

'ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ'- ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଖଡଗେଙ୍କ ଦାବି

ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ । 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ।

INDIA bloc meeting underway in Delhi.
INDIA bloc meeting underway in Delhi. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA BLOC KEY MEETING TODAY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ, I.N.D.I.A. ବ୍ଲକ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ, ବିଶେଷକରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବାଦ ଦେବା ବିରୋଧରେ ନିଜର ମତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ବୈଠକ କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ସୁଖବୀର ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ SIRରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏବଂ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ, ଟିଏମସିର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍, ଏନସିପି(ଏସପି) ଏବଂ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଭଳି ଦଳର ଅନେକ ନେତା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ EVM ବଦଳରେ ବାଲଟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଏକ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ଖଡଗେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ବିପଦରେ ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବୈଠକରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବାହାରିବା ଉଚିତ ।" ତାପରେ ସେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଭଳି ଛଅଟି ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଖଡଗେ ବ୍ଲକ୍ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଛଅଟି ଦାବି-

  1. ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ, ବିଲୋପ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ-ୱାରୀ ଏବଂ ବୁଥ୍-ୱାରୀ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
  2. ତାଲିକାରୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା, କାରଣ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  3. ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।
  4. EVM ବଦଳରେ ବାଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ଦେବା ।
  5. ଯୁବ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟର ।
  6. ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ।

ମୋଦି ଏବଂ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଖଡଗେ

ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, "ବାସ୍ତବରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭିତରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ମୋହରା ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।"

ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ 'ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା' ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ହେରଫେର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆପ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ଅଂଶିଦାର ନୁହେଁ, ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବି ନାହିଁ: ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଆଜି (ବୁଧବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ଅଂଶିଦାର ଦଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ । ଆପ ନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ସଡ଼କରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛି ।

୧୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ରେ ଆପ୍, ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରୁ ଓହରିଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମେଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଂହ କହିଥିଲେ, "ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ଅଂଶିଦାର ନୁହେଁ ।"

ବୈଠକକୁ "ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ" ବୋଲି କହିଲା ବିଜେପି

ବିଜେପି ନେତା ଶାହନୱାଜ ହୁସେନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଭାପତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଯୋଜକ ନାହାନ୍ତି ।" ଶାହନୱାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବ୍ଲକରେ ନୀତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକ ସହିତ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ୱିକେଟ ପଡ଼ିସାରିଛି । DMKର ୱିକେଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।" ସେ ମେଣ୍ଟକୁ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏଣିକି ଫର୍ମ-6 ସହ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିବାଦ; CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIA BLOC KEY MEETING TODAY
CEC GYANESH KUMAR
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକ
ବିଶେଷ ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIR
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.