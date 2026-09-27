ଅନୁଗୋଳରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ; MMDR ବିଲ ରଦ୍ଦ ଦାବି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପିସିସି ମୁଖିଆ
ଜିଲ୍ଲାରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ପାୱାର ସୋ । ସାମିଲ ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ସଭାପତି ଓ ସଂପାଦକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 27, 2026 at 9:12 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି INDIA ମେଣ୍ଟ ସମେତ ସହଯୋଗୀ ଦଳ CPI, CPIM, ଫରଓ୍ୱାର୍ଡ ବ୍ଳକ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ । କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଲିରେ ସାମିଲ ନେତାମାନେ । MMDR ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ ରଦ୍ଦ, UPI ରେ ଟିକସ ପ୍ରତାହାର, ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ ବିଜୁ ମୈଦାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁନୀଲ ପ୍ରଧନଙ୍କ ସଭାପିତ୍ବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଭୋଟ ଚୋରି କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। MMDR ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୬ ଲାଗୁ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଲୁଟ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଲୋକେ ଜାଗିଲେଣି, ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ଡବଲ ବିକାଶର କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଏ ଦଳ ଆସିଛି ଏବେ ଡବଲ ଲୁଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଏହି MMDR ବିଲ ଲାଗୁ ହେଲେ ଯାହାଦ୍ବାରା କି ଓଡ଼ିଶା ନିଜ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସବୁକିଛି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବ । ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଖାଦାନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟିକସ, ଶୁକ୍ଳ କିମ୍ବା ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ରୁ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବ । ଖଣିମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବେ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିଭିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର କ୍ଷମତା କମିବ । ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୋଳ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ଖାଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ସରକାରି ଦଳ ଯୋଜନା କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧର ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ଏହି ସମାବେଶରେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରଧାନ, ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିସିସି ଉପ ସଭାନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସଂପାଦକ ସୁଦୀପ ମିଶ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ , ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଜିଲା ସବୁ ନିର୍ଵାଚନ ମଣ୍ଡଳିର ସହ ହଜାର ହାଜର ଲୋକ ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ; 29ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ