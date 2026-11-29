ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ; ପଞ଼୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ସେବାଦୂତ ଅଭିଯାନ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ରହିବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 29, 2026 at 6:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ l ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୂରନ୍ଦେଶ୍ଵରୀ, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ବଦେଶ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ବୈଠକରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଅପରାହ୍ନରେ ସେବା ଦୂତ ବୈଠକରେ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ-ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରବାସ କାର୍ଯକ୍ରମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଦାନ ସିଂ।
୨୫ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ସେବାଦୂତ ଅଭିଯାନ
ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ସେବାଦୂତ ଅଭିଯାନ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ରହିବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା l ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଗାଁର ଘରେ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବା ସହ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା l ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ବିଜେପି ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ କରିଥାଏ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ଗତ ମାସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ, ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ଏଥିସହିତ ସେବାଦୂତ ଅଭିଯାନ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଏ ନେଇ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରୀପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତର ଗସ୍ତ କରି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯିବା କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେବାଦୂତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ସେମାନେ ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଦଳର କାମକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅଂଚଳର ସମସ୍ୟା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମରେ ରହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ l"
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ। ୧୪୭ ବିଧାନସଭାରେ ୨ ଜଣ, ଅବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିକି କାମ କରେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଗାଁରେ, ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ; 25ଦିନ ପ୍ରବାସରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ-ବିଧାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିଆ ତାତି: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ