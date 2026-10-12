ଓଡିଶାକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍; ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି
ପୂର୍ବତନ ସରକାର ହକିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ କହିଲା ବିଜେଡି । ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କାରଣ ହେଉଛି କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀରୁ ଆସୋସିଏଟ ମେମ୍ବର କରାଯିବ ନାହିଁ ? ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 12, 2026 at 9:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ହକି ଆସୋସିଏସନକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ । କଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଖସାଯିବ ନାହିଁ ? ନୋଟିସ ପଠାଇ ଉତ୍ତର ମାଗିଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ । ଏପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସୋମବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଦଳ କହିଛି, ଡବଲ ଇଂଜିନ କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ସରକାର କଲେ l ହେଲେ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ନାହିଁ l ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଥିବା ହକି ପରିଚାଳନା ଏବେ ଆଉ ହେଉନି l ଏପଟେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ।
ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା-
ବିଜେଡି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହକିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵ ବିଖ୍ୟାତ କରିଥିଲେ l ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଥିବା ହକି ପରିଚାଳନା ଏବେ ଆଉ ହେଉନି l କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରାକରେ ଗାଡି ଚଳାଇଛନ୍ତି l ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କ୍ରୀଡାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି l ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିବାରୁ ଟର୍ଫ ହୋଇଥିଲା l ହକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କରିଥିଲେ l
"ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହକି ବିଶ୍ୱ କପ କରିଥିଲେ l ଟର୍ଫ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା l ହେଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର l ଅକ୍ଟୋବର 6 ରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ସୋ-କଜ୍ ପଠାଇଛି ହକି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେ କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀରୁ ଆସୋସିଏଟ ମେମ୍ବର କରାଯିବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ସଙ୍ଘ ଥାଏ । ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତି l ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏହା ମାନୁଥିଲେ l ହେଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଘ କାମ କରୁନି l ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା ହକି l ହେଲେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଦେଖା ଗଲାଣି । ଅବହେଳା ପାଇଁ ସୋ-କଜ୍ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର l ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ । କାରଣ ଏହା କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି l
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି l ସାଂସଦଙ୍କ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି l ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ-କଜର ଉତ୍ତର ହକି ଓଡିଶା ଦେବ l କେଉଁ ବାବଦରେ ହୋଇଛି । ତେବେ ଓଡିଶା ସରକାର କ୍ରୀଡାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ', ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର