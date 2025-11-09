ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡା ପାଇଁ ନୂଆ ! ଦୌଡୁଛି ମାଳ ମାଳ ଗାଡି, ଉଡୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର
ହୋଟେଲରେ 3 ଗୁଣା ବଢିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଭୋଟର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖି ନଥିଲୁ ।
Published : November 9, 2025 at 1:52 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Nuapada By Election High voltage Campaign ନୂଆପଡା/ସମ୍ବଲପୁର: ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ମସଗୁଲ ନୂଆପଡା । ଆସନ୍ତା 11ରେ ପଡିବ ନୂଆପଡା ଭୋଟ । ଆଜି ଥମିବ ପ୍ରଚାର । ଚା’ ଦୋକାନଠୁ ନେଇ ଗଳିକନ୍ଦି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ନିର୍ବାଚନ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି । ସକାଳ ପାହିଲେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆଉ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର l ଯେଉଁ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି କାଁ ଭାଁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେଠି ନାମୀ ଦାମୀ ଗାଡି ଦୌଡୁଛି ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଛି l ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ତ ଦୂରର କଥା ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ଏବେ ରାଜନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗାଡି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହୋଇଯାଉଛି l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବୁଢାଠୁ ନେଇ ଯୁବକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ l ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।
ସକାଳୁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର:
ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ । ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ ସହ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ଲଢେଇରେ ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରଣେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ସକାଳ ପାହୁ ପାହୁ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବସ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଭା ଓ ରୋଡ଼ ସୋ’ ପାଇଁ l ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ସହର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଗାଡିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l
ଜମୁଛି ଭୋଜିଭାତର ଆସର:
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ରାତି ଦିନ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମୁଛି ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଗୀତରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି l ଏହା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ତ କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ, ଲରିଆ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଦିନେ କାଁ ଭାଁ ଚାଲୁଥିଲା ଗାଡି ମୋଟର, ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଭିଡ:
ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠେଲକୋବେଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଥୁରାମଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ ସେ ଲରିଆ ବା ଛତିଶଗଡି ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି l ଏବେ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲୁଛି l ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିବ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଓ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲି ଉସକା ଯାଉଛି l ମୁଁ ତ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି l ପରକୋଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଲି ଥିଲା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡି ଆସିଥିଲା l ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାରଣ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠାରେ ଗାଡି ମୋଟର ଚାଲୁଛି l’
ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ନେତା:
ନାଥୁରାମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାର ନିୟାଲ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ l ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ‘ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଦେଖୁଛି l ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା ରହିଛି l ଏଠାରେ ଛତିଶଗଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ନେତା ଡେରା ପକେଇଛନ୍ତି l ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମୁଛି ଓ ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି l ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ମୋଟରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି l’
ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ନେଇ କହିଥିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି l ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା ବାହାରିଥିଲେ ସହର ଅଭିମୁଖେ । କିପରି ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ସହର ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କିପରି ଅଛି । ତାହା ପରଖିଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚା’ ଖଟିରେ କଣ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ସହରରେ କିପରି ରହିଛି ହାଲଚାଲ୍ ?
ଅନ୍ୟପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଅଲଗା l ସକାଳ ପାହିଲେ ବାଇକରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଝଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଯୁବକ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ପ୍ରଚାର ଗାଡିରେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାଜୁଛି ପ୍ରଚାରର ଗୀତ l ସହରର ରାସ୍ତାର ମେଡିୟାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପତାକା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର l
ମିନି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନୂଆପଡା:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାର ଫୁଟପାଥରେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗାଡିରେ ଆସିଥିବା ମହିଳା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପତାକା ଧରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଏହା ସହ ସହରରେ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଛାଉଣୀ ରହିଛି l ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆପଡା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ମିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି l
ମିଳୁନି ହୋଟେଲ ରୁମ୍, ବିଳମ୍ବ କଲେ ମିଳୁନି ଖାଇବା:
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ନୂଆପଡା । ଛୁଟୁଛି ନେତାଙ୍କ ସୁଅ । ଫଳରେ ଛୋଟ ସହରରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ହୋଟେଲ ରୁମ ମିଳୁନାହିଁ l ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଁଚିଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ମିଳୁନାହିଁ l ଦିନ 12ଟାରୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ଭିଡରେ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସବୁ ବେପାରୀଙ୍କ ବେପାର ଜମୁଛି l ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା’ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ଼ ସହ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି l
ଧରମଙ୍କ ଚା’ ଦୋକାନର ବେପାର ଟଙ୍କାଟେରେ ବାରଅଣା ବୃଦ୍ଧି:
ଏହିଭଳି ନୂଆପଡା ସହରର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଧରମ ସବରଙ୍କ ଚା’ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଚା’ ପିଇବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିଲୁ l ଧରମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଧରମଙ୍କ ଗାଁ ସହରରୁ 3 କିମି ଦୂରତାରେ ରହିଛି l କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ସେହି ଚା’ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ l
ଯେଉଁଠି 100 ଲୋକ ଚା’ ପିଉଥିଲେ, ଏବେ ପିଉଛନ୍ତି 2000:
ଏହି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଧରମ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ‘ସାର ଏବେ ମୋର ଦୋକାନ ପୂରା ହାଉସଫୁଲ ରହୁଛି, ସବୁ ଦଳର ନେତା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଚା’ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଚା’ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି l ମୁଁ ସକାଳ 3 ଟାରୁ ଘରୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ ଏମିତି ଯେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରୁନି l ମୋର ଦୋକାନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁଛି ଓ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 3 ରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁଛି l ମୋ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଦୈନିକ 2000 ଲୋକ ଚା’ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବେପାର 1ଟଙ୍କାରେ 12 ଅଣା ବଢିଯାଇଛି l’ ଧରମଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ 75% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l
ହୋଟେଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି:
ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡା ସହରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ l ନୂଆପଡାର ସହରର କେନ୍ଦୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମଣ୍ଟୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡାରେ ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି l ଏଠାରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନତାଙ୍କ ଏକ ପର୍ବ ଚାଲିଛି l ଏହା ଆମ ପାଇଁ ପର୍ବଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ l ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲୋକ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହର ନେତାଙ୍କ ଛାଉଣୀ ହୋଇଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି l ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନୂଆପଡା ଆସିନଥିଲେ କି ଜାଣି ନଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି l ସହରରେ ଗାଡି ମୋଟର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ବଢିଯାଇଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ l ଆମ ହୋଟେଲକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମପି, ଏମଏଲଏ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଆମ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି l’
ଏ ଥିଲା ନୂଆପଡା ଭୋଟର ଦୋକାନୀ, ମାଲିକଙ୍କ କଥା । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିପରି ରହିଛି ହାଲ୍ଚାଲ ତାହା ଆମେ ପରଖି ଥିଲୁ । ତେବେ ଆଜିଠୁ ସରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର । ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୀରବ ଅବଧି । ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ । ଶାନ୍ତ ପଡିବ ନୂଆପଡା ମଇଦାନ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମତଦାନ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 14ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ । କିଏ ମାରିବ ନୂଆପଡା ବାଜି । କାହା ଉପରେ ରହିବ ନୂଆପଡା ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା