ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂ ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
Published : March 16, 2026 at 3:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ଆସିଛି । ଭୋଟିଂ ସମୟରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସଂଘର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପରେ କିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାର ଉପର ମହଲାରୁ ପାହାଚ ଦେଇ ତଳକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡିଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି । "ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଗଭୀର ଭାବରେ ବିବ୍ରତକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜନାଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ।
10 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ !
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 10 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା । କଂଗ୍ରେସର ୩ ଓ ବିଜେଡିର 7 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ । କଂଗ୍ରେସରୁ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା । ବିଜେଡିରୁ ଚକ୍ରମଣି, ସୌଭିକ, ସୁବାସିନୀଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ସନା ଓ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା । ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ।