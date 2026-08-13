ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି Gen-Z ଭୋଟର, ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ Gen-Z ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ । Gen-Zଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି । ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 13, 2026 at 8:05 PM IST
Odisha Gen Z ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ Gen Z ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି । ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ Gen Z ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଗକୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭,୫୪,୯୪୬ ଭୋଟର:
ସାଧାରଣତଃ Gen Zକୁ ୧୯୯୭-୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ବର୍ଗ ଭାବେ ଧରାଯାଏ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨୦୨୪ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭,୫୪,୯୪୬ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦-୨୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୮,୭୯,୫୧୫ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ୧୮-୨୯ ବର୍ଷର ମୋଟ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ ୭୬.୩୪ ଲକ୍ଷ । ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୮+ ଭୋଟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨.୨୩% ଏହି ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ୧.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ମୋଟ ୧୮+ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୪୪.୫୯% । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏହି ବର୍ଗର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟପିବ ।
Gen-Zଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ନଜର:
ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳରେ ଉପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ Gen-Zଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଗକୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ସରକାର ଏହି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏମ୍ଏସଏମ୍ଇ (MSME), ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । Gen-Z ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ । ତେଣୁ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ନୂଆ ଘୋଷଣା, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
Gen-Z ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ କଣ:
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ସଭା ଓ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ Gen-Z ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେବ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ ଓ ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଉପରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଫୋକସ କରିପାରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ, ରାସ୍ତା, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ Gen-Z ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ Gen-Z କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଆସନରେ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଜେନ-ଜି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଜନା :
୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେନ୍-ଜି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସୁଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର । ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ତାଲିମ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ । ଗାଁ ଓ ସହରର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି, ମେଣ୍ଟରସିପ ଓ ବଜାର ସୁଯୋଗ ଦେବା । କୋଡିଂ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଆନିମେସନ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ଯୁବ ସଂଳାପ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, ଇ-କମର୍ସ, କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ପାଇଁ ଯୁବଙ୍କୁ ସହାୟତା । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଫିଟନେସ ଓ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ।
ଯୁବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଯୁବଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଜନା :
ସେହିପରି ଗାଁର ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଆଦି ପାଇଁ ଯୁବମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା । ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ପରିବେଶ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ରକ୍ତଦାନ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯୁବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ । କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଭିଡିଓ, ଇନ୍ଫୋଗ୍ରାଫିକ, ପଡକାଷ୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ସଂଳାପ ଓ ଯୁବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜେନ୍-ଜିଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟର ଭାବେ ନୁହେଁ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିକାଶର ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ।
'କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ Gen-Z ଭରସା ନାହିଁ':
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯୁବ ବା Gen-Z ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି Gen-Zଙ୍କର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡି଼ଶାରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । Gen-Zଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ବିଜେଡି ସରକାର ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ସରକାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେଲା । ବିଜେଡି ଆଉ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭରସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି । ନିଯୁକ୍ତି ଓ ରୋଜଗାର ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବେକାର । ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।"
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, "Gen-Z ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ଆମେ Gen-Zଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ । ସବୁବେଳେ ଆମେ Gen-Zଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓ ପଛରେ ରହିବା କଥା ।
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ କହିଲା ଓ ଲେଖିଲା, ସେମାନେ ହେଉଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ । ସରକାର ନିଜ ଦୋଷ ନମାନି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଦିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ।"
ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତର ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ସରକାର ଓ ସମାଜର ରହିଛି । ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ; ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Gen-Z ଯୁବତୀଙ୍କ ନୂଆ ଦେଶଭକ୍ତି,ପାଠପଢ଼ା ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର
Gen-Zଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡେରିରେ ଚେତା ପଶିଲା କହିଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର