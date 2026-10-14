ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ, Gen-zଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର: ନବୀନ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 14, 2026 at 5:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ । Gen-zଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର । କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅପାରଗତାରେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେପଟେ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା ଗଣେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିକାଶ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା । କିନ୍ତୁ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଛି । ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ । ଚାଷୀ ହଇରାଣ । ମହିଳା ହଇରାଣ । ବୁଢାବୁଢ଼ୀ ହଇରାଣ । ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ । ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ । Gen Zଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର । ଅତ୍ୟାବଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ । ଅପାରଗତାରେ ଓଡିଶା ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହି ଏ ଅପାରଗ ସରକାରର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେବାକୁ ନବୀନ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମାବେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କଡା କାଉଣ୍ଟର ରଖିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସମୟରେ ଦାଦନରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଚାପିବାରେ ଏବଂ ବାଟବଣା କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡିଶା । ବିଜେଡି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ତଳ ଖସୁଥିଲା । ବିଜେପି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ୨୧ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ୨୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ବିଜେପି ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛି । ବିଜେଡି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷୀତ ହେଲା, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ । ସମୀକ୍ଷା ନକରି ନବୀନ ବାଚାଳାମି କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ଠିକ ନୁହେଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଶାକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍; ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର