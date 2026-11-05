IASଙ୍କୁ ଆସିକା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର; ଥାନାରେ ଏତଲା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଧାୟକ
ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 5, 2026 at 6:23 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିକା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । IAS ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆରଏମ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାୟକ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଓ) ସମୀର କୁମାର ଜେନା ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଲିଭ୍ ଏବଂ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବୁଧବାର ଏନେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆସିକା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଖୋଦ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସିକା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସିଡିଓ ତଥା ଇଓ ସମୀର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ସମୀର ଜେନା ଆସିକା ଏନଏସି ଇଓଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ସେଠାରେ ବିଧାୟକ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବାରୁ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତରରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଳାର ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆସ୍କା ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ । ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା l ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୃଢତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ l
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆସିକା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସିଡିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବିବାଦ ଥିଲା ତାହା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ତାହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆସିକାରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା । ତାର ସମାଧାନ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଆସିକାର ବିଧାୟକ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୩ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧିଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର, ମେଡିକାଲରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମରାମତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର