ସୋଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ ! ଓଜେସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ତେଜିଲା ବିବାଦ
ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଲା ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 16, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ ବାରବାଟୀର ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା । ଏହାସହ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କର୍ପୋରେଟର । କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସୋଫିଆଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆଟାକ ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ପୋରେଟର ଜେ କାମେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ସୋଫିଆ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି । ତେବେ ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିନା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ । ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ (OJC) କିମ୍ବା ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ଲଢ଼ିକି ଜିତନ୍ତୁ ସୋଫିଆ । ଦେଖିବା କିଭଳି ଜିତିବେ । କଟକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଜିତିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ।
"କଂଗ୍ରେସକୁ ଧୋକ୍କା ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବାପା (ମୋକିମ) ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦେଇ ଦଳକୁ ଧୋକ୍କା ଦେଲେ । ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, OJC ମଞ୍ଚ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଞ୍ଚ ଅଟେ । ଏହା ଉତ୍ସବ ନଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ରହି ଏଭଳି କରିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ । ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ସୋଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ଜିତିଛନ୍ତି । କଟକିଆଙ୍କୁ ଧୋକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମକୁ ବାଧୁଛି । କଂଗ୍ରେସରୁ ଜିତି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ କହିବା ନିନ୍ଦନୀୟ । ମୋକିମଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମୟରେ ଦଳ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ସୋଫିଆ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନିଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ," କହିଛନ୍ତି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସାନ୍ତାୟାନ ମିଶ୍ର ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି । ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଲା । ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ । ପ୍ରଥମେ ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସି ରହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳ ବିରୋଧରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା ଦଳ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଯାହା ନେପାଳରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ, ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ:ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ - ODISHA JANATA CONGRESS
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର