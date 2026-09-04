ETV Bharat / politics

ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat




ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ତେବେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ।


ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପାର୍ଶ୍ଵଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପତାକା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)
ଦର୍ଶନ ପରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ।ଏହାସହିତ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଉଛି ।"ଅନ୍ୟପଟରେ ଯିବା ବାଟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଥିଲେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ସେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)


ଏହାପରେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ସ୍ୱାଧି ରୁତ୍ତୁମ୍ଭରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ୍ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଗତକାଲି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଯାଇ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।

DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।

DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 2026
ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
JANMASTAMI 2026
DHARMENDRA PRADHAN
DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.