ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 4, 2026 at 4:20 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ତେବେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ।
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପାର୍ଶ୍ଵଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପତାକା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ ।
ଏହାପରେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ସ୍ୱାଧି ରୁତ୍ତୁମ୍ଭରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ୍ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଗତକାଲି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଯାଇ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ