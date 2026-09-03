ETV Bharat / politics

ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

DHARMENDRA PRADHAN
ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଯାଇ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।

ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।

ସେପଟେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତାମତ ନେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ‌ । ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି।


ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଏନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଗର୍ଭୋଦକ ବଦାପନୀ ନୀତି । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ । ବନ୍ଦାପନା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଗର୍ଭୋଦକ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ।


ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ମା' ଦେବକୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଜ୍ଞାନ କରି ସୁପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ ରୂପରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି: ଦେବକୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲାଗି ହେବ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
PURI SHANKARACHARYA
DHARMENDRA PRADHAN PURI
DHARMENDRA PRADHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.